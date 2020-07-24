PepsiCo yılın ilk yarısında küresel satışlarını yüzde 3,3 arttırdı

İstanbul, 23 Temmuz 2020 – Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, 2020 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Yaşanan küresel pandemi sebebiyle ikinci çeyrek organik cirosu yüzde 0,3 azalan şirket, 2019 yılının ilk yarısı itibariyle küresel satışlarını yüzde 3,3 oranında arttırmayı başardı.

PepsiCo, küresel içecek satışlarında pandemiyle birlikte yaşanan ciro küçülmesina karşılık, atıştırmalık kategorisinde kaydedilen yüzde 5 organik ciro büyümesinin katkısıyla toplam satışlarda performansını geliştirdi. Şirket bu dönemde Kuzey Amerika’da Rockstar ile entegrasyon sürecini ve Bang Energy dağıtımını neredeyse tamamladı. PepsiCo ayrıca Çin’de BE & Cheery’nin satın alımını da bu süreçte tamamlamış oldu.

Finansal sonuçlar hakkında konuşan PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “COVID-19 salgınının bir sonucu olarak önemli zorluklarla ve belirsizliklerle karşılaşılmasına rağmen, işlerimizin ikinci çeyrek boyunca nispeten iyi performans sergilemiş olması bizim için büyük bir anlam ifade ediyor.Özellikle küresel atıştırmalıklar ve gıda işimizde dikkate değer bir dayanıklılık göstermiş olmamız bize önemli katkılar sağladı. Mart ve Nisan ayları zorlu geçmesine rağmen pek çok ekonominin kademeli olarak tekrar açılmaya başlaması ile beraber Mayıs ve Haziran’da işletme performansımızda ve kanal dinamiklerimizde iyileşme gördük. Bununla birlikte artan değişkenlik ve pandeminin uzun vadeli sonuçları hakkında çok fazla belirsizlik devam ediyor. Bu koşulları dikkate alarak önümdeki dönemde; güçlü marka portföyümüz, çevik tedarik zincirimiz, esnek Satış ve Dağıtım sistemlerimiz ve üretim kapasitemizle büyümemize devam ederken rekabet avantajlarımızı da geliştirerek gelecekte daha da güçlü bir şirket ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.