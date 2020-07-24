Hürriyet: 'Lozan, ulusumuzun tarihine yazılmış altın bir sayfadır'

Başkan Hürriyet mesajında, “Lozan, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, İsmet İnönü ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşımızla kazanılan bağımsızlık ve egemenliğimizin uluslararası toplum ve hukuk önünde tanınmasının tescili ve ulusumuzun tarihine yazılmış altın bir sayfadır. Savaş meydanlarında kazanılan bağımsızlığımızın 97 yıldır parlayan tacı olan Lozan Barış Antlaşması, hem dünya diplomasi tarihinin sayfalarında, hem özgürlükleri için mücadele eden halkların ufuklarında ışıldamaya devam etmektedir."

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"

"Lozan'ın imzalandığı tarihte genç bir filiz olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün köklerinden aldığı güçle ulu bir çınar olma yolunda ilerlemektedir. Geçmişini bilmeyen, geçmişine sahip çıkamayan toplumlar geleceklerini sağlıklı belirleyemezler. Gençliğimizin bu bilinçle, Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve onun değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır. Meydanlarda kanımız ve canımızla kazandığımız birçok zaferin yanında, siyasi bir zafer olarak da tarihteki yerini alan Lozan Barış Antlaşmasının 97’nci yıl dönümünü kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ile Lozan Heyeti üyelerini, ülkemizi Lozan'a ulaştıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.