DEVA Partisi İl Başkanı Koç, “Basın Özgürlüğü Vazgeçilmez Haktır”

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Âdem Koç'un yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ düsturundan hareketle, basın üzerindeki sansürün kaldırılması, toplumun haber alma hürriyetinin en vazgeçilmez unsurudur” diyen DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Âdem Koç, sözlerine şöyle devam etti. “Demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan basınımız, halkımızın gerçekleri öğrenmesi ve aydınlanması konusunda önemli bir görevi yerine getirmektedir. Sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerinin çalışmalarına yardımcı olmakta ve halk adına denetim işlevi yürütmektedir. Demokrasinin 4’üncü gücü olan basınımızın özgür ve demokratik bir ortamda çok sesli olarak faaliyet göstermesi en büyük dileğimizdir. Bireysel hak ve özgürlükler için en önemli yapı taşlarından birisi, tarafsız ve özgür basının varlığıdır. Bilginin güç olduğu çağımızda, basının vazifesini layıkıyla yerine getirebilmesinin temel şartı ise, muhakkak ki basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır.

DEVA Partisi olarak bütün çalışmamız ve amacımız; gazetecilerimizin özgürce, halk adına haber alma ve yayınlama hakkını kullanabildikleri, hiçbir baskı ve korku olmadan faaliyet gösterdikleri bir Kocaeli’ni ve Türkiye’yi kurmaktır. Bu vesile ile bütün gazetecilerimizin ve basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım” dedi.