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24 Tem 2020 - 12:32- Gündem G: 24 Tem 2020 - 12:35

Darıca ailesi Kaymakam Karaman’ı uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde İzmir Aliağa Kaymakamlığına atanan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman için veda yemeği düzenlendi. Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı konuşmada Kaymakam Karaman’a yeni görevinde başarılar diledi.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde İzmir Aliağa Kaymakamlığına atanan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman için veda yemeği düzenlendi. Önceki akşam Darıca Belediyesi Teras Kafe sosyal tesislerinde düzenlenen programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca ilçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, Farabi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN BIYIK, YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Programda sürpriz hazırlayan Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’ın yer aldığı fotoğraflarla slayt gösterisi izletti. Oldukça duygusal anların yaşandığı gecede konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gerek ilçe başkanlığım gerekse de belediye başkanlığı görevim süresince Sayın kaymakamımız ile birlikte her zaman uyum içerisinde çalıştık. Darıca için neler yapabiliriz konusunda sürekli istişareler yaptık. Darıcamıza kattığı değer ve verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum. Biliyoruz ki İzmir’de bir kapımız var. Kendisinin de burada bir evi olduğunu bilmesini istiyoruz” dedi.

KARAMAN: “DARICA’DAN GÜZEL DUYGULARLA AYRILIYORUM”

Daha sonra programa katılan misafirler söz alarak Kaymakam Ömer Karaman için anılarını ve düşüncelerini paylaştı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da kendisini yalnız bırakmayan Darıca ailesine teşekkür ederek “Belediye Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Kendisiyle her zaman birlikte güzel işlere imza attık. Darıca’da 6 yılda birçok çalışma yaptık. Darıca’dan güzel duygularla ayrılıyorum. Darıca her zaman kalbimde olacak” diye konuştu. Program Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın Kaymakam Ömer Karaman’a teşekkür plaketi ve hediye takdimiyle sona erdi.

24 Tem 2020 - 12:32 - Gündem

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