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24 Tem 2020 - 12:39- Gündem G: 24 Tem 2020 - 12:41

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yeni uygulama

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir uygulama başlatıldı.
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Hastaneye muayene olmak için gelen vatandaşlar, hastan bahçesine yaptırılan bekleme salonunda bekleyerek sırası gelen hastalar hastane içerisine alınıyor. Bekleme alanlardaki ekranlarda sırası gelen hastalar ateşleri ölçülerek ve maskeleri takılı şekilde muayene olacakları polikliniklere yönlendiriliyor. Hastane yetkililer tarafından bekleme salonunun vatandaşların rahatlıkla bekleyecekleri kış ayları için açılır kapanır çam yapılacağı da belirtildi.

24 Tem 2020 - 12:39 - Gündem

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