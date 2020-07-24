Ormanda kendini astı

Alınan bilgiye göre Çamlıtepe Mahallesi Sebat Sokak'ta oturan 25 yaşındaki Recep Çiftçi gece eve gelmedi. Sabah oğlunu aramaya çıkan Mehmet Çiftçi ve yakınları genç adamı evlerinin yukarısındaki ağaçlık alan the asıl olarak buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirlediler ağaçtan indirilen Recep Çiftçi otopsi yapılmak üzere Morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvancılık yapan Recep çiftçinin intihar nedeni ise henüz belirlenemedi.