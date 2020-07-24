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24 Tem 2020 - 13:18- Siyaset G: 24 Tem 2020 - 13:23

Gergin ortamı Başkanvekili Akar yumuşattı

TBMM Başkanvekili olarak Genel Kurulu ilk kez bu hafta yöneten ve haftayı bitiren TBMM Başkanvekili Haydar Akar Genel Kurulda zaman zaman seslerin yükselmesi ve gerginliğin arttığı bölümlerde araya girerek ortamı yumuşattı
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LOZAN TARTIŞMASI

Meclis Genel Kurulunda AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Lozan Sözleşmesine ilişkin sözleri Meclis de gerileme neden oldu. Özkan ‘Türkiye'de, cumhuriyet tarihinde ve cumhuriyet öncesi dönemde de yapmış olduğumuz bazı sözleşmelerle bağlıyız. Tabii, her sözleşmenin, her uluslararası anlaşmanın ülkemiz açısından önemi var, Lozan'ın da var. Ancak 1924'te yapılmış bir anlaşmayı Türkiye'nin tapu senedi sayarsak, bu durumda 1920'de, 1923'te cumhuriyetimizin kuruluşunu nasıl bir devletin kuruluşundan önceye veya sonraya takaddüm eden veya teehhür eden bir noktaya bağlayabiliriz? Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da ve şehitlerimizin kanıyla cephede ödenmiştir. Bir ülkenin tapu senedi başka ülkelerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak asla alınamaz.’ dedi.

ERDOĞAN’IN MESAJI İLE CEVAP VERDİ

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın sözlerine cevap veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ‘24 Temmuz 2019 Çarşamba 16.35; Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama: "Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aşağıdaki mesajla kutladı." Okuyayım mı, ne demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan? "Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Millî Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır." diyor ve devamında Lozan'a dünya kadar övgü yapıp Lozan'ın Türkiye'nin şüphesiz tüm dünyaya kabul ettirdiği tek bağımsızlık belgesi olduğunu söylüyor ve bunu kamuoyuna duyururken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Lozan'a "Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen belge" diyor. Allah hiçbir grup başkan vekilini vekâleti yürüttüğü birisi tarafından yalanlanma durumuna düşürmesin ’sözleri ile Genel Kurulda gerginlik arttı.

AKAR ARAYA GİRDİ

Önceki gün HDP ve AKP arasındaki İstanbul Sözleşmesi tartışmasının uzaması ve sinirlerin gerilmesi üzerine araya giren TBMM Başkanvekili Haydar Akar dün de CHP ve AKP arasında yaşanan Lozan Tartışmasında gösterdiği tutum ile hem tartışmanın uzamasını hem de çalışmaların etkilenmemesini sağladı.

Meclis Genel Kurulunda uzun yıllardır uygulanmayan Komisyon üyelerinin kendilerini tanıtmasına ilişkin usülü uygulayan Başkanvekili Akar, kanun maddesi öncesi tek tek üyelerden kendisini tanıtmasını istedi. 14 yıldır Milletvekili olduğunu ancak bu uygulamanın olmadığını belirten AKP Milletvekili Lütfü Elvan’a Akar bu uygulamanın içtüzük gereği yapılması gerektiğini söyledi. Mecliste daha önce pusula ile yoklamalara katılımların olduğu ancak Milletvekillerinin Mecliste olmadığının ortaya çıkması da Akar’ın tutumunun nedenini gösteriyor. Mecliste ilk defa Başkanlık yürüten Akar’ın yönetimden ilk hafta tüm partilerden tam not geldi. TİP Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş söz alamamalarına ilişkin usul tartışması açarken konuşmasının başında TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın tarafsız ve tutumundan kuşku duymadığını ancak Başkanlık Divanına ilişkin eleştirilerinin olduğunu belirtmesi de Akar’ın ilk haftasında iyi bir yönetim sergilediğini gösteriyor.

24 Tem 2020 - 13:18 - Siyaset

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