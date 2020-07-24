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24 Tem 2020 - 14:17- Siyaset G: 24 Tem 2020 - 14:24

CHP Kocaeli’nin adayları belirlendi

CHP 37. Olağan Genel Kurultayı öncesi Kocaeli’den Parti Meclisi Üyeliği adayları olacak isimler belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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CHP 37. Olağan Genel Kurultayı 25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına ise Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman çıkacak.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Kocaeli’de ise PM Üyeliği’ne aday isimler belirlendi. Buna göre Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP milletvekili aday adayı Doç. Dr. Ehlinaz Torun, Gebze İlçe eski sekreteri Dilek Tat adaylığını açıkladı. Önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise Yüksek Disiplin Kurulu’na aday olacağını duyurdu. 2011 yılında milletvekilleri seçiminde 4. Sıradan aday gösterilen Doç.Dr. Ömer Kurtaş‘ın ise Bilim Kuruluna aday olacağı kesinleşti.

SON TOPLANTI

İl Başkanı Harun Yıldızlı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Ankara’da olması sebebiyle Kocaeli ile ilgili son toplantısını Ankara’da yapacak. 25 Temmuz’da Anadolu otelinde saat 09.00 gerçekleştirecek toplantıda kurultay delegeleriyle istişarelerde bulunulacak.

KURULTAY DELEGELERİ

Kurultayda İl Başkanı Harun Yıldızlı ve Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Anıl Acurman,  Birkan Koçak,  Bülent Yıldız, Cihan Soyluçiçek, Ercan Gökdemir, Fahrettin Aktaş, Fatma Kaplan Hürriyet, Göktan Aktaş, Gülay Eyisabuncular, Gülay Özbay Salman,  Gülseren Solmaz Altuna, Hurşit Güneş, Kardelen Beytaş, Cengiz Sarıbay, Mehmet Hilal Kaplan, MühipKanko, Musa Haydaroğlu, Olcay Öğüt, Ozan Aksu, Recep Dursun, Satı Bozkurt, Selim Yıldız, Suat Ülkü, Vedat Küçük, Zenure Çataltepe oy kullanacak.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan

Gebze İlçe eski sekreteri Dilek Tat

Doç.Dr. Ömer Kurtaş

CHP milletvekili aday adayı Doç. Dr. Ehlinaz Torun

CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay

24 Tem 2020 - 14:17 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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