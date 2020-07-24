Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Emre S. yönetimindeki 34 KC 2953 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADZ 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Emre S. yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acile haber verirken, yerde yatan Emre S.’nin yüzüne güneş gelmemesi için havlu tuttu.
Emre S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.