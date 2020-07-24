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24 Tem 2020 - 14:37- Gündem G: 24 Tem 2020 - 14:40

Lozan antlaşmasının anmasına polis engeli

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Lozan Antlaşmasının yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakıp açıklama yapılmasını izin verilmeyince derken üyeleri açıklamayı İstiklal Caddesinde yaptı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Lozan Antlaşmasının 97. Yıl dönümü sebebiyle Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtına çelenk koymak istedi. Ancak 81 ilde yayınlanan genelge nedeniyle Atatürk Anıtlarına çelenk bırakma yasağı getirildi. Dernek üyeler emniyet güçlerinin ikna etmesi sonrası Yürüyüş Yolu üzerinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak güvenlik güçleri basın açıklamasına da izin vermedi. Uzun süren ikna çabaları sonrasında ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz dernek binası önünde ki İstiklal Caddesi üzerinde basın açıklamasını gerçekleştirdi. Basın açıklamasına DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi İl Başkan Yardımcısı Salih Vedat Olgüntürk, İl Sekreteri Sebahat Cicioğlu, İl yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Damarlı, ADD İzmit, Gebze, Derince ve Körfez üyeleri katıldı.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASIDIR

Grup adına basın açıklaması yapan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “Bazı zaferler, bazı antlaşmalar uluslar için tarihi dönüm noktalarıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve Lozan Antlaşmamız da bunlara en iyi örnektir. Ulusumuz tarihin hiçbir döneminde bu denli bir yok oluşun işgalin ve ihanetin eşiğine gelmemiştir. Bu nedenle Lozan’a giden süreç çok zorlu ve çetin geçmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi dehası, cesareti, kararlılığı ve kendisine yürekten inanan kahraman halkıyla bütünleşmesi antiemperyalist mücadelenin zaferle sonuçlanmasını Lozan’la taçlandırılmasını sağlamıştır. Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla başlayan yolculuğu, kurtuluş savaşı mücadelesi İsmet İnönü’nün İsviçre’nin Lozan kentinde ki diplomatik zaferiyle son bulmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

24 Tem 2020 - 14:37 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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