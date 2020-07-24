Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa müjde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan bayram öncesi 250 firmaya müjde geldi. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin iş yaptığı firmalara 50 Milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Özellikle pandeminin ilk aylarında ekonomik olarak zorlanan tüccar, esnaf, firmalar muhasebeleşmiş mevcut alacaklarının hesaplarına yatırılması ile Kurban Bayramı öncesi rahat bir nefes aldı.

ÖDEMELER YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı olumlu ve kararlı para politikası neticesinde, önemli ve anlamlı bir uygulama hayata geçirildi. Böylece kent ekonomisine bayram öncesi önemli katkı sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi salgının ilk aylarında da Kocaeli’deki esnaflara olan desteklerini sürdürmüştü.