Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa müjde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan bayram öncesi 250 firmaya müjde geldi. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin iş yaptığı firmalara 50 Milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Özellikle pandeminin ilk aylarında ekonomik olarak zorlanan tüccar, esnaf, firmalar muhasebeleşmiş mevcut alacaklarının hesaplarına yatırılması ile Kurban Bayramı öncesi rahat bir nefes aldı.
ÖDEMELER YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı olumlu ve kararlı para politikası neticesinde, önemli ve anlamlı bir uygulama hayata geçirildi. Böylece kent ekonomisine bayram öncesi önemli katkı sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi salgının ilk aylarında da Kocaeli’deki esnaflara olan desteklerini sürdürmüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.