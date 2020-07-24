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24 Tem 2020 - 14:41- Gündem G: 24 Tem 2020 - 14:43

Eğitim İş Lozan’ın 97. yılını kutladı

Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şubesi Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 97’inci yılını kutladı. Şube Başkanı Emine Çalık, “Ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarındaki karşı devrim politikalarını uygulayan AKP’ye ve emperyalist güçlere Lozan Barış Antlaşması’nın ilkelerine, değerlerine sahip çıkarak karşı koymalıyız” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Eğitim İş Kocaeli Şubesi’nde Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 97’inci yılı nedeniyle şube binasında açıklama gerçekleştirdi.  Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığının belgesi olan Lozan Antlaşması’nın 97. Yıldönümünü, Cumhuriyetimizin bütünlüğünü, ulusumuzun birliğini koruma kararlılığıyla kutluyoruz. İsmet İnönü Lozan’da emperyalist güçlere karşı büyük direnç sergilemiş ve tarihimiz açısından önemli bir diplomatik zafer kazanarak ezilen mazlum uluslara cesaret, güven ve umut aşılamıştır.

“KARŞI KOYMALIYIZ”

Anadolu'nun parçalanmasını öngören Sevr Antlaşması'nı geçersiz kılan Lozan Barış Antlaşması, Atatürk'ün tanımıyla, “Türk ulusu aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü bildirir bir belgedir. Lozan Barış Antlaşması, geçmişte emperyalist devletlerin Ortadoğu ve Asya’ya ilişkin planlarını nasıl bozmuşsa, günümüzde de bağımsız ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti, varlığıyla bölgeye yönelik emperyalist planlara engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, Sevr'i hortlatmak isteyenler, Lozan'ın kazanımlarını yok etmek istemektedir. Bugün özellikle AKP iktidarı döneminde, 97 yıl önce elde edilen Lozan Antlaşması'nın kazanımlarına sahip çıkılmamakta, Lozan müzakereleri sırasında yapılan baskı ve dayatmalarının benzerlerine direnç gösterilmemektedir. Ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarındaki karşı devrim politikalarını uygulayan AKP’ye ve emperyalist güçlere Lozan Barış Antlaşması’nın ilkelerine, değerlerine sahip çıkarak karşı koymalıyız. Unutulmamalıdır ki; çok zor koşullar ve olanaksızlıklar içindeyken kazandığımız özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi, bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bize boyun eğdiremeyeceğinin en önemli kanıtıdır.

“SAYGIYLA ANIYORUZ”

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini, ülke sınırlarımızı, ulusal bütünlüğümüzü savunmadaki en güçlü tarihsel dayanağımız ve mirasımız olmaya devam edecektir. Türkiye, yeri geldiğinde tek bir yumruk haline gelip, Lozan'daki dik duruşun ruhunu hep muhafaza ettiğini gösterecektir. Eğitim-İş olarak başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere, Lozan görüşmelerini yürüten büyük devlet adamı İsmet İnönü ile emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.”

24 Tem 2020 - 14:41 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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