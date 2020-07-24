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24 Tem 2020 - 14:50- Gündem G: 24 Tem 2020 - 14:53

Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi

İzmit ilçesinde inşasına başlanan Pişmaniyeciler Meydanı çalışmaları nedeni ile meydanın hemen yanında olan Adnan Menderes Köprüsü’nün Halkevi tarafındaki asansörü, vatandaşların güvenliği için bir hafta kapalı olacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezinde bulanan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Eski balıkçıların bulduğu alana yapılan meydanın hemen yanında Adnan Menderes yaya köprüsünün Halkevi tarafındaki asansör, alanda yapılacak olan çalışmalar nedeni ile bir hafta geçici olarak vatandaşlara hizmet veremeyecek.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN

İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılması ile yapılan çalışmalarda iş makinesi ve diğer araçlar giriş çıkış yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi inşaat alanın hemen yanındaki köprü asansörü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların güvenliği için bir hafta kapalı tutacak.

MODERN MEYDAN

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların ve esnafların hayatına dokunan hizmetlerine bir yenisini ekliyor.  Bu kapsamda “Balıkçılar Mevki Meydan Düzenlemesi ve Pişmaniyeciler Satış Noktaları” projesi ile İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılıyor.  Proje ile hem Pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek.

MEYDAN 2 BİN 950 METREKARE OLAN ÜZERİNE KURULACAK 

İzmit ilçesini yeni bir meydan kazandıracak projede meydan büyüklüğü toplamda 2 bin 950 metrekare olacak. Pişmaniyeciler Meydanı’nda 555 metrekare yeşil alan yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak.

24 Tem 2020 - 14:50 - Gündem

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