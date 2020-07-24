Şampiyon sezonu açtı

Geride bıraktığımız sezonun açık ara şampiyonu Kocaelispor yeni sezonu önceki akşam yaptığı tek antrenmanla açtı. Takım kaptanı Burak Süleyman tesislere gelse de mazeret sunduktan sonra antrenmana çıkmadı. Yeni sezon yapılanmasında dikkat çeken husus geçen sezon kalecilik yapan Can Emre Yücel’in teknik kadro içinde yer almasıydı.

SÜLEYMAN ÇIKMADI

Geride bıraktığımız sezonun açık ara ve haklı şampiyonu Kocaelispor yeni sezonu önceki akşam yaptığı antrenmanla açtı. Kaptan Burak Süleyman tesislere gelse de mazeret sundu ve antrenmana çıkmadı. Yeni sezon yapılanmasında dikkat çeken husus geçen sezon kalecilik yapan Can Emre Yücel’in teknik kadro içinde yer almasıydı. Sezonun ilk antrenmanında hiçbir yöneticinin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

GENÇLER DE YER ALDI

Kocaelispor genç isimlere de A takımda forma giyme şansı tanıyor. Bu nedenle altyapıdan Yıldıray Berber, Denizalp Özdemir, Berat Kartal, Kenan Furkan Şafak, Volkan Kılıç ve Doğan Gürbüz ile kentte 2002 yaş grubunun en dikkat çeken stoperlerinden, Kocaeli Güneş patentli Eren Türkkal A takım ile beraber antrenmana çıktılar. İlk çalışmada hafif tempolu koşular yapıldı.

İŞTE KOCAELİSPOR’UN SEZON ÖNCESİ KAMP PROGRAMI:

1.ETAP

23 Temmuz Perşembe 14:00 (Brunga Tesisleri)

30 Temmuz Perşembe 12:00 (Bitiş - 2 gün izin)

2. ETAP

3 Ağustos Pazartesi 14:00 (Brunga Tesisleri)

12 Ağustos Çarşamba 12.00 (Bitiş – 1 gün izin)

3. ETAP - KARTEPE KAMPI

13 Ağustos Salı 14:00 (Başlangıç)

25 Ağustos Salı 13:00 (Bitiş – 2 gün izin)

4. ETAP - KARTEPE KAMPI DEVAM

28 Ağustos Cuma 14:00 (Toplanma)

10 Eylül Perşembe 13:00 (Tesislere iniş)

5. ETAP

12 Eylül Cumartesi - Hazırlık Maçı (Kocaeli Stadı)