Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 24 paket gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile 10 paket nargile tütünü, içi doldurulmuş vaziyette 52 bin 200 adet makaron, 122 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon ile ilgili olarak 3 şahsa 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Ayrıca 4 iş yerine de idari işlem gerçekleştirildi.