Bu şarkı burada bitmez, Tokyo'ya gidilecek

Pandemi sonrasında yarıda kalan başarılı çıkışını yeniden yakalamak için çaba sarf eden Şamdan, babası ve antrenörü Adnan Şamdan yönetiminde salgın döneminde de bos bol bireysel çalışmalar yaptı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Premier Lig Salzburg etabında Rus rakibini geçerek bronz madalya kazanmıştı. Tokyo Olimpiyat elemeleri kapsamında Salzburg’da gerçekleştirilen müsabakalar Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Şamdan, umutlarını gelecek yıla bıraktı. İlk turda Arnavut Orges Arifi’yi 5-0, ikinci turda Brezilyalı Rafael Nascimento’yu da aynı skorla 5-0 mağlup eden Şamdan, Çeyrek finalde İtalyan Danilo Greco’yu 2-2 berabere biten maçın sonunda hakem kararıyla yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Finale çıkma müsabakasında bir başka İtalyan rakibi Angelo Crescenzo’ya mağlup olarak Altın Madalya şansını yitiren Şamdan, Üçüncülük maçı yapmaya hak kazanmış ve bronz madalyayı elde etmişti. dı.