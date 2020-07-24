Küçük Mirko Mert Meriç, Kocaelispor’da !..

Mert Meriç, Misko Mirkoviç adıyla ünlendiği Kocaelispor’da TC vatandaşı olmuş ve oğlunu da burada dünyaya getirmişti. İşte o Denis Meriç büyüdü ve futbolcu olma çağına geldi. Aynı zamanda TC vatandaşı da olan Denis, Kocaelispor’da forma giyebiliyor. Bakalım gelişmeler neler gösterecek. Bu arada Mert Meriç’e sevgisi nedeniyle babası tarafından Mert Meriç adı verilen Kocaelispor taraftarı da bu müjdeli harbi vermekte gecikmedi. İzmitli Mert Meriç adaşı için “Herkes soruyordu özelden, bana Mirkoviç in oğlu musun, diye, şimdi gerçek oğlu Kocaelispor’a geldi” dedi.