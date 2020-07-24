Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgievleri’nde eğitim gören çocukların zihinsel becerilerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası’nın üçüncüsünü düzenleyecek. Turnuva bu yıl Koronovirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapılacak.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK

Yıl boyunca uzman eğitmenler tarafından satranç eğitimi verilen öğrenciler aldıkları eğitimlerinin karşılığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile yürütülen “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” ile taçlandıracak. Turnuva sayesinde öğrencilerin Satranç sporuna olan ilgisini arttırmak, kişisel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor.

KATEGORİLER

Bu yıl 2 farklı kategoride gerçekleşecek olan turnuvaya her Bilgievi yaz okulu öğrencileri katılabilecek. Yarışma 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olarak iki kategoride yapılacak. “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” bu sene de gençlerin becerilerini sunmasına fırsat sunacak.

YARIŞMA TAKVİMİ VE ÖDÜLLERİ

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere kitap setleri ödülleri verilecek. Turnuva 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00 www.chess.com adlı internet adresi üzerinden yapılacak. Yarışmaya kayıtlar ise devam ediyor.