Sinan Us çok mutlu oldu

Kentimizin duayen basketbol antrenörlerinden Sinan Us, Eskişehir’de yayınlanan spor tarihi isimli kitapta kendini görünce çok mutlu oldu. Usta isim Us, Brisaspor, Kağıtspor, Kocaelispor kulüplerinde erkek ve özellikle de bayan basketboluna söz sahibi olmuş, birçok milli yıldız yetiştirmişti. Halen Gölcük’te Sinan Us basketbol takımında çalışmalarını sürdüren usta isim, bu kitapla çok duygulandı.