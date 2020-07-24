Pazar finalde, Nevşehir son saniyede yıkıldı: 2-1

PAZARSPOR:2-NEVŞEHİR BELEDİYE:1
STAT: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Murat Erdoğan **, Mehmet Kapluhan **, Seyfettin Ünal **
PAZARSPOR: Ebubekir Elihoş **, Şeyhmus Aksu **, Mehmet Eksik **, Kadir Kaan Yurdakul ** (Eray Karataş dk. 71 **), Mithat Pala **, Cevat Kuy **, Aykut Civelek ***, Fatih Ergen ** (Şahinali Terzi dk. 90+2 ?), Can Vural ** (Muhammed Ali Aydın dk. 84 ?), Mete Karahan **, Mehmet Aytemiz ***
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç Özalgan **, İlker Günaslan **, Onur Ural *, Ethem Pülgir **, Okan Duran *, Youssef Yeşilmen **, Muhammed Emin Balcılar **, Alper Yener * (Tolgahan Çiçek * dk. 46), Yasin Dülger **, Oktay Gümüş ** (Ziya Şakar dk. 83 ?), Emre Gemici **
GOLLER: Mehmet Aytemiz (dk. 36), Eray Karataş (dk. 90+6) ( Pazarspor), Yasin Dülger (dk. 57) (Nevşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: İlker Günaslan (dk. 44) (Nevşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Cevat Kuy, Mete Karahan (Pazarspor), Ethem Pülgir, Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.