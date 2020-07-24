Engin Yaşar’ın oğlu Berat ölümden döndü

Gençlik ve Spor İzmit Şube Müdürü Engin Yaşar'ın oğlu Oğuz Berat çok talihsiz bir kaza geçirdi. Sitenin bahçesinde oyun oynamak isteyen Berat kapının camına çarptı. Kırılan cam Berat boğazına saplandı ve camın ucu kulak altından çıktı. Acil bir şekilde Kocaeli Üniversitesi’ne götüren ve aynı zamanda artistik buz pateni sporcusu olan Oğuz Berat kritik bir ameliyattan geçerken 5 santimlik cam parçası alındı. Küçük sporcunun yoğun bakım sürecinden sonra hayati tehlikeyi atlatması sevinçle karşılandı.