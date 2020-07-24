Kaptan Fatih: En iyi şekilde temsil ettik

Belediye Derincespor’un kaptanı Muhammed Fatih Yıldırım, Derince’yi ve şehri en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti ve şu şekilde konuştu: İyisiyle kötüsüyle bir sezonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Play-Off oynama hakkı kazandık.Belki bir maç kaybettik ama ileriye dönük çok şey kazandık. Bu güzide ilçemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin ve formayı son ana kadar taşıyabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık.