Kaptan Fatih: En iyi şekilde temsil ettik

Belediye Derincespor’un kaptanı Muhammed Fatih Yıldırım, Derince’yi ve şehri en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti ve şu şekilde konuştu: İyisiyle kötüsüyle bir sezonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Play-Off oynama hakkı kazandık.Belki bir maç kaybettik ama ileriye dönük çok şey kazandık. Bu güzide ilçemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin ve formayı son ana kadar taşıyabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.