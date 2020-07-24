Ahmet İlhan ateş pahası !..

Kocaelispor’un dış transfer temasları sürüyor. Son olarak Giresunspor’da forma giyen Ahmet İlhan Özek’in Yeşil Siyahlılarla anlaşma ihtimali yüksek görülüyor. Ancak Ahmet İlhan’ın oldukça maliyetli bir isim olduğu belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun toplam maliyetinin 1.6 milyon olduğu, bu paranın 800’ünün peşin olarak istendiği gelen haberler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.