Ahmet İlhan ateş pahası !..

Kocaelispor’un dış transfer temasları sürüyor. Son olarak Giresunspor’da forma giyen Ahmet İlhan Özek’in Yeşil Siyahlılarla anlaşma ihtimali yüksek görülüyor. Ancak Ahmet İlhan’ın oldukça maliyetli bir isim olduğu belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun toplam maliyetinin 1.6 milyon olduğu, bu paranın 800’ünün peşin olarak istendiği gelen haberler arasında.