En anlamlı bayraklardan birisi

Geçtiğimiz yıl 31 Mart 2019 tarihinde vefat eden sıkı bir Kocaelispor taraftarı ve İzmit’in tanınmış isimlerinden Yıldırım Akyollu’nun sevenleri Akyollu’nun adının yazılı olduğu ve üzerinden “Cennetten Körfez’e selam olsun” yazılı bayrakla vefa örneği gösterdi. İzmit Yürüyüş Yolu’nda yer alan bayrak ile birlikte merhum Yıldırım Akyollu’nun Kocaelispor sevgisi vefatından sonra bile yaşatılması duygusal anlar yaşattı.