En anlamlı bayraklardan birisi

Geçtiğimiz yıl 31 Mart 2019 tarihinde vefat eden sıkı bir Kocaelispor taraftarı ve İzmit’in tanınmış isimlerinden Yıldırım Akyollu’nun sevenleri Akyollu’nun adının yazılı olduğu ve üzerinden “Cennetten Körfez’e selam olsun” yazılı bayrakla vefa örneği gösterdi. İzmit Yürüyüş Yolu’nda yer alan bayrak ile birlikte merhum Yıldırım Akyollu’nun Kocaelispor sevgisi vefatından sonra bile yaşatılması duygusal anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.