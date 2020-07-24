Süper Lig'de son 2 gün

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kapanış haftası olan 34. haftanın programını resmen açıkladı. Dün gece gazetemiz baskıya hazırlanırken Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya’da kozlarını paylaşıyordu. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek. İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...

SÜPER LİG CEMİL USTA SEZONU SON HAFTA PROGRAMI:

25 TEMMUZ CUMARTESİ (BUGÜN):

21:00 Denizlispor - Ankaragücü

21:00 Yeni Malatya - Gaziantep FK

21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rize

21:00 Göztepe - Sivasspor

21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21:00 Kayserispor - Trabzonspor

21:00 Konyaspor - Alanyaspor

26 TEMMUZ PAZAR:

17:00 Kasımpaşa – Başakşehir