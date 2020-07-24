Süper Lig'de son 2 gün

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kapanış haftası olan 34. haftanın programını resmen açıkladı. Dün gece gazetemiz baskıya hazırlanırken Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya’da kozlarını paylaşıyordu. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek. İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...
SÜPER LİG CEMİL USTA SEZONU SON HAFTA PROGRAMI:
25 TEMMUZ CUMARTESİ (BUGÜN):
21:00 Denizlispor - Ankaragücü
21:00 Yeni Malatya - Gaziantep FK
21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rize
21:00 Göztepe - Sivasspor
21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21:00 Kayserispor - Trabzonspor
21:00 Konyaspor - Alanyaspor
26 TEMMUZ PAZAR:
17:00 Kasımpaşa – Başakşehir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.