İzolasyona uymayanlara para cezası!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı kabul edilen kişilerin 14 gün boyunca ev izolasyonuna uymaması durumunda para cezası kesildiğini yayımladığı bir mesaj ile duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "İlimizde Korona teşhisi alan hastalar sağlık tesisleri ve yurtlarda tedavi altına alınıyor. Hasta bir kişi ile 48 saat öncesinden başlamak üzere korunmasız olarak temas eden kişiler ise Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı kabul edilerek, 14 gün izole olarak evlerinde karantinada kalmaları zorunlu tutuluyor."

İZOLE KİŞİLER TAKİBE ALINIYOR

"Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs enfeksiyonunun yayılımını durdurmak ve hastalığı kontrol altında tutmak Covid 19 mücadelesinde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları ile koronavirüs enfeksiyonu tespit edilen kişiler ve temaslıları belirleniyor, adres, isim, meslek, yaş, cinsiyet ve günlük yaşam gibi kriterleri de sorgulayarak koronavirüsün izi sürülüyor. Temaslı olarak belirlenen kişiler güvenli veri sistemine kaydedilerek Bakanlığın takibine alınıyorlar."

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

"Evde izole olan temaslı kişiler günlük olarak aile hekimleri tarafından telefon ile hastalık belirtisi yönünden takip edilerek, evden çıkmamaları ve tıbbi bir ihtiyaçları olması halinde aile hekimlerini aramaları konusunda bilgilendiriliyor. Bunun yanında ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri tarafından da belirli aralıklarla bu kişiler evlerinde ziyaret edilerek evde olup olmadıkları denetleniyor, hastalık belirtisi yönünden izlemleri ve hastalıkla ilgili bilgilendirilmeleri yapılıyor."

"KAYIT ALTINA ALINIYOR"

"Sağlık tesislerine yatışı sağlanan hastanın temaslılarının 14 gün zorunlu ev izolasyonları kurumlar arası sistemde kayıt altına alınıyor. Bu durum GBT dahil devlete ait tüm kayıtlarda görülüyor. Yapılan bilgilendirme ve uyarılara rağmen yapılan ihlallerde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği 3 bin 150 lira idari para cezası ve TCK nun 195. Maddesi gereğince adli soruşturma yapılıyor. Vatandaşların hem kendi sağlıkları, sevdiklerinin ve bulaş riski olabilecek toplumun sağlığı için hem de ceza ödememek için Sağlık Bakanlığının talimatlarına uymaları öneriliyor."