AKP Kocaeli’de Gençlerin Başkanı Baki Özdemir

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın yaş haddinden dolayı önümüzdeki dönemde yapılacak kongrede aday olamaması nedeniyle Kahraman’ın yerine genel merkez tarafından Baki Özdemir atandı. Özdemir’in atandığını, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş duyurdu.

“RABBİM MAHCUP ETMESİN”

Büyükgümüş söz konusu paylaşımında, “Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı Baki Özdemir’e emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar dilerim. Görevi devreden Emre Kahraman kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Kocaelimize hayırlı olsun. Rabbim mahcup etmesin” ifadelerine yer verdi.

BAKİ ÖZDEMİR KİMDİR?

1992 Kocaeli doğumlu. Çelik konstrüksiyon ve sac işleme merkezi alanlarında faaliyet gösteren kendi aile şirketlerini yönetiyor. Lise eğitimini Özel Atafen Lisesi’nde tamamlayıp mezun olmuştur. Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Kocaeli İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Ar-Ge Birim Başkanlığı (2015) Kocaeli İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı (2015), 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilmiştir.