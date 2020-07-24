Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Eğreltidüzü Ormanlık Mevkii ile Nusretiye Mahallesi tren yolu mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen iki bölgede operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda dikili halde 127 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma ekipleri kenevirleri eken şahısları tespit ve yakalama çalışmaları başlatıldı. Ele geçirilen kenevirler ise imha edildi.