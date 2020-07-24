Efe Tur, Denizli seferlerine başlıyor!

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe 31 yıldır hizmet veren, 25 ilde 500’e yakın satış noktası ve 200 araçlık filoya sahip olan Efe Tur, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay başlatılan Adana-Hatay-İskenderun seferleri sonrası yolcularından gelen Denizli’ye sefer açılması talebini olumlu karşılayan Efe Tur, 29 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştiriyor.

İZMİT’TEN HAREKET

Her gün karşılıklı olarak İzmit’ten 11:00’da hareket edecek olan sefer güzergahında Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli olacak. Denizli’den ise her gün 22:30’da hareket edilecek. Bu güzergahta yolculuk yapmak isteyenler biletlerini Efe Tur yazıhanelerinden, 08506000010 numaralı çağrı merkezinden ya da www.efetur.com.tr adresinden satın alabilirler.