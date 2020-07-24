Efe Tur, Denizli seferlerine başlıyor!

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe 31 yıldır hizmet veren, 25 ilde 500’e yakın satış noktası ve 200 araçlık filoya sahip olan Efe Tur, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay başlatılan Adana-Hatay-İskenderun seferleri sonrası yolcularından gelen Denizli’ye sefer açılması talebini olumlu karşılayan Efe Tur, 29 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştiriyor.
İZMİT’TEN HAREKET
Her gün karşılıklı olarak İzmit’ten 11:00’da hareket edecek olan sefer güzergahında Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli olacak. Denizli’den ise her gün 22:30’da hareket edilecek. Bu güzergahta yolculuk yapmak isteyenler biletlerini Efe Tur yazıhanelerinden, 08506000010 numaralı çağrı merkezinden ya da www.efetur.com.tr adresinden satın alabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.