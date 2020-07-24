Kastamonu Entegre’ye uluslararası Ar-Ge desteği

Şirket son olarak, İspanyol proje ortaklarıyla yürüttüğü “WOODPRINT” adlı akıllı yüzey projesi ile EUREKA Ar-Ge destek programından toplam 1 milyon TL fon almaya hak kazandı.
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İlk kez EUREKA desteği aldıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın 6 ülkesinde üretim tesislerine sahip olan şirketimiz, ihracat liderliklerinin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla da global marka gücünü sağlamlaştırıyor. Uluslararası otoriteler tarafından onaylanan bu değerli projeyi en iyi şekilde sonuçlandırarak, dünyadaki bilinirliğimizi artırmayı ve yeni iş birlikleri için güçlü bir referans oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişmesi ve uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması amacıyla yürütülen kolektif Ar-Ge projelerinde yer almayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.