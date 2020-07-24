Şişecam tek çatı altında birleşti

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, topluluk tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ı Şişecam çatısı altında konsolide edilmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak tarihinde başlatılmış, 27 Nisan tarihinde ise SPK’ya resmi başvuru yapılmıştı.

ONAY VERİLDİ

Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmesine SPK tarafından 23 Temmuz tarihinde verilen onay sonrasında, 26-28 Ağustos tarihleri arasında birleşme özel gündemiyle gerçekleştirilecek olan Şişecam ve söz konusu ana iştiraklerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında birleşme işlemine ilişkin karar alınacak.