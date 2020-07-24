“Tüm dertlerin çözümü bize nasip olsun”

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın açıklamaları, Ayasofya’nın ibadete açılması, yeni kurulan siyasi partiler ve teşkilat içi çalışmaları değerlendirdi. Hürriyet Mahallesi toplantısına katılan Başkan Engin Kılıç, toplantıda ekonomik durgunluğa değindi.

“TÜM GÜCÜMÜZLE HİZMET EDECEĞİZ”

Kılıç, “Ekonomik durgunluk, geçim derdi, ağır vergiler, işsizlik konularında bize şikâyetler geliyor. Mahallelerimizde altyapı, ulaşım sorunu hat safhada inşallah bunların hepsinin çözümü için Allah bizleri vesile kılsın. Elinin emeği, alnının teri ile kazanan, kazandığı ile insanca yaşamak isteyen işçiler için, toprağını eken-biçen çiftçi için, borca teslim olmayan bir ekonomi için biz varız diyerek yola çıkan mahalle teşkilatlarımıza ve bize yüklenen sorumluluğun farkındayız. En hızlı biçimde tüm mahallelerimizde teşkilatlanarak milletimize bütün gücümüzle hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.