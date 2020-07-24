Mustafa Türel, Basın Bayramı’nı kutladı

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Mustafa Türel mesajında, “Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Bu anlamda 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır” dedi.

“ÖZGÜRLÜKLER DİLERİM”

Türel, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gücün değil doğrunun, çoğunluğun değil eşitliğin, yandaşlığın değil gerçeğin sesi olan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, özgürlükler dilerim” ifadelerini kullandı.