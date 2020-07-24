Büyükakın bir sordu, bin ah işitti

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden “Nasılsınız? Anlatın bakalım” şeklinde takipçilerine soru yöneltti. Yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan hesabı üzerinden yapılan paylaşıma 150’ye yakın cevap geldi. Çok sayıda vatandaş, Büyükakın’a hem kendi sorunlarını hem de mahallelerinin çözülmeyen sorunlarını iletti. İletilen sorunları Büyükakın’ın yerine Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün (ALO 153) cevaplaması dikkat çekti.

“HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM”

Derya Öztürk isimli bir vatandaş, “Acaba gerçekten başkanım mesajları okuyor mu diye merak ediyorum. Keşke hayırlı iş kapıları açsanız önümüzde birçok Büyükşehir Belediyesi’nin kreşleri var kendi bünyesinde ve bizim yok. Eğer açarsanız bir sürü gence iş imkanı doğar ve vatandaşa katkı sağlar” ifadelerinde bulunurken başka bir vatandaş ise, “Hiç iyi değilim başkanım. Kartepe İstasyon Mahallesi’ndeki salı pazarı hâlen çözülmedi. Başkan, kaymakam geçen gün virüs için moral toplantısı yaptılar. Biz 4 aydır kapalıyız, 2 aydır müşterisiz bekliyoruz yerel yönetimler kaymakamdan hepsinden şikayetçiyim” dedi.

“KAZA YAPIYORDUM”

Rıdvan isimli vatandaş bisiklet yollarıyla ilişkili çalışma olup olmadığını sorarak, “Bisiklet güzergâhının bu kısmıyla alakalı bir çalışma planınız var mı? Zira, bisikletle buradan geçerken kaza yapıyordum. Burası (yaya çizgilerinin de silinmesiyle) bisiklet güzergahından çıkarılmış gibi. Peki alternatif? Bu konuya acil bir çözüm bulmanızı rica ediyorum” ifadelerine yer verdi. Tolga isimli bir vatandaş, “Tuana 3. Etap mağduru olarak mutsuzuz. Bu iş sizin de başınızı ağrıtacak başkanım” dedi. Mehmet isimli vatandaş ise, “Başkanım Karamürsel Akpınar köy yolu bu sene düzeltilmedi” şeklinde cevap verdi.

“ULAŞIMI ÇÖZMEDİKÇE KÖTÜYÜZ”

Darıca’da ikamet eden bir başka vatandaş, “Darıca Belediyesi’nin yollarımızı yapacağı yok. Bir ilgilenseniz” ifadelerinde bulunurken, bir diğer vatandaş, “Sayenizde Gebze Emlak Konut sakini olarak toplu konutların ortasına kurdurduğunuz hayvan pazarının müthiş kokusundan mest olmuş durumdayım” dedi. Bir diğer vatandaş, “Ulaşım sorununu çözmedikçe kötüyüz. Dilekçe yazıyoruz geçiştiriyorsunuz insanlar mağdur oluyor” dedi. Birçok vatandaş ise hem Milli İrade Meydanı Otoparkı’nın Kocaelispor’a gelir için tahsis edilmesi hem de Kocaelispor’un şampiyonluğu nedeniyle Büyükakın’a teşekkür etti. Ayrıca iletilen sorunların birçoğu ALO 153 tarafından cevaplandı.