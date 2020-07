AKP’li milletvekillerinden Akar’a hayırlı olsun ziyareti

AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Meclisteki çalışmalar ve usullere ilişkin konular gündeme gelirken Başkanvekili Akar’ın adaletli ve eşitlikçi bir anlayışla Meclisi yöneteceğini belirten milletvekili Şeker, Meclis’te ilk gündem dışı sözü kendisine verdiği için Akar’a teşekkür etti.

ORTAK NOKTALAR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli’nin ortak noktaları olduğunun altını çizerek iktidar milletvekilleri olarak teleferik ve Bölgesel Adapazarı Ekspresinin Derbent’te durması konusunda destek istedi. Kocaeli’nin her yatırımı hak ettiğini belirten Sami Çakır da bu konuda kendilerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini belirterek, turizm bölgesi olan Kartepe’ye yapılacak her yatırımı destekleyeceklerini ve talep edeceklerini söyledi.