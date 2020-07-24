Kocaeli’de 7 ayda 31 kişi intihar etti

Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar, işsizlik ve aile içi geçimsizlik nedeniyle birçok kişi bunalıma girerek yaşamına son veriyor. 8 Ocak 2020 tarihinden bu yana ise ilimizde intihar vakaları günden güne artış gösteriyor. Yaptığımız araştırmalarda, 8 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında 4’ü kadın olmak üzere 31 kişi yaşamına son verdi. İntihar edenlerin bir kısmı genç, bir kısmı yaşlı olmasıyla dikkat çekerken kimisi kendini asarak kimisi kendini yüksekten boşluğa bırakarak kimisi ise silahla ateş ederek intiharı gerçekleştirdi. Son iki günde ise biri Darıca ve biri Körfez olmak üzere 2 intihar haberi daha geldi.

EVİNDE KENDİNİ ASTI

Önceki gün edinilen bilgilere göre, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan ve emekli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Rıza Koca, evde kimsenin olmadığı gece saatlerinde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Rıza Koca’nın cenazesi yapılan incelemenin ardında morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORMANDA YAŞAMINA SON VERDİ

Dün alınan bilgiye göre Çamlıtepe Mahallesi Sebat Sokak'ta oturan 25 yaşındaki Recep Çiftçi gece eve gelmedi. Sabah oğlunu aramaya çıkan Mehmet Çiftçi ve yakınları genç adamı evlerinin yukarısındaki ağaçlık alanda asıl olarak buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirlediler ağaçtan indirilen Recep Çiftçi otopsi yapılmak üzere Morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvancılık yapan Recep çiftçinin intihar nedeni ise henüz belirlenemedi.