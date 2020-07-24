ADD Kocaeli: Lozan karşıtlığı FETÖ’ye göz yummaktır

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 97’inci yılını kutladı. Şube Başkanı Taylan Bingöl tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son yıllarda; yalan ve sahte tarih yazma gayretleri hız kazanmıştır. Lozan’a, Lozan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve yol arkadaşı İsmet İnönü’ye yönelik çirkin ve sınır tanımaz saldırılar bu nedenledir. Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır. Bölünmek, parçalanmak ve emperyalizme yem olmaktır. Lozan karşıtlığı; Atatürk’ün kurduğu ulus devlet modelinin, çağdaş kazanımların ve Cumhuriyetin niteliklerinin tasfiye edilmesidir.
“SİNSİ POLİTİKALARA SEYİRCİ KALMADIK”
Lozan karşıtlığı; hilafetin ve saltanatın geri getirilmek istenmesidir. Lozan karşıtlığı; milli egemenlik yerine saray ve hanedan hâkimiyetini kabullenmektir. Lozan karşıtlığı; millilik yerine ümmetçiliktir. Lozan karşıtlığı; siyasal dinci bir devletin inşasına yüksek sesle “evet” demektir. Lozan karşıtlığı; çoklu hukuk sistemini benimsemektir. Hukukun üstünlüğünün yok edilmesidir. Lozan karşıtlığı; bölücü, gerici, işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve FETÖ’cüvb. yapılanmalara göz yummaktır. Lozan, Cumhuriyetimizin ve milletimizin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelle oynamak, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılması ve yıkılmasıdır. Milletimizin ayrıştırılması, kamplaştırılması ve kutuplaştırılmasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Lozan karşıtlarının yürüttüğü, sinsi politikalara seyirci kalmadık, kalmayacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.