ADD Lozan Antlaşması'nı andı

Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Lozan, Toprakları açık işgale uğramış, orduları dağıtılmış, Sevr’in acımasız ve onursuz hükümleri karşısında yok olmaya mahkûm edilmiş bir Ulusun yeniden var oluşunun destanıdır. Bazı zaferler, bazı antlaşmalar Uluslar için tarihi dönüm noktalarıdır.

Emperyalizmin onca teknolojik üstünlüğüne, insan gücüne ve içimizden devşirdiği dinci, gerici ittifaklara rağmen kazanılan Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve sonrasında imzalanan Lozan Antlaşması buna en iyi örnektir.

Ulusumuz tarihin hiçbir döneminde, bu denli bir yok oluşun, işgalin ve ihanetin eşiğine gelmemiştir. Bu nedenledir ki, Lozan’a giden süreç çok zorlu ve çetin geçmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi dehası, cesareti, kararlılığı ve kendisine yürekten inanan kahraman halkıyla bütünleşmesi, antiemperyalist mücadelenin zaferle sonuçlanmasını ve Lozan’la taçlandırılmasını sağlamıştır. Emperyalizme karşı kazanılmış olan askeri ve diplomatik zaferler içimizdeki işbirlikçi, dinci çevrelerde derin hayal kırıklığı ve üzüntü yaratmıştır. "Keşke Yunan kazansaydı" diyecek kadar alçalmaları bunun en çarpıcı örneğidir. Kurtuluş savaşımızın, ete kemiğe büründüğü günlerde Atatürk için ölüm fetvaları verenler de bu soysuzların, kansızların, işbirlikçi hainlerin dedeleri değil miydi? Ayrıca, 15 Temmuz kalkışmasını yapanlarında, din-tarikat eksenli ihanet merkezleri olduğu unutulmamalı. Sonuç olarak, Ulusumuzun başlıca düşmanı 1900'lerde olduğu gibi yine Emperyalizm ve emperyalizmin kontrol ettiği örgütlerdir. Ulusumuza karşı girişilen her türlü saldırının arkasındaki güç emperyalizmidir. Emperyalizm var olduğu sürece dünyada hiçbir ulus güvende olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, laik demokratik düzeni ve üniter yapımızı ilelebet sürdürmenin tek ve en doğru anahtarı, Atamızın Gençliğe Hitabesinde saklıdır.

1919 da Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuruyla başlayan yolculuğu ve destansı Ulusal Kurtuluş savaşı mücadelesi, 24 Temmuz 1923 de İsmet İnönü'nün İsviçre’nin Lozan kentinde ki diplomatik zaferiyle son bulmuştur.

Hayatı cephelerde geçen, askeri ve siyasi dehasıyla pek çok başarıya imza atmış olan, Lozan Antlaşmasının kahramanı İsmet İnönü’nün

Siyasetteki bir diğer çok önemli başarısı da, yaklaşık 40 - 50 Milyon insanın öldüğü 2. Dünya savaşına Ülkemizi sokmamasıdır. Tüm bunlara rağmen, İsmet İnönü’de dinci ve gerici odakların hedefinde olmuştur.

Başta Ulu önderimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet İnönü ve tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anarken, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Emperyalizme, Faşizme ve orta çağ karanlığına karşı mücadele edeceğimize and içeriz.