Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.
Yeni tabloya göre, bir gün içinde 937 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 224 bin 252’ye yükseldi. Bugün 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 580 oldu.
Açıklanan verilerde bugün 42 bin 986 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 489 bin 360’a ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 9 artarak 207 bin 374'e yükseldiği açıklandı.
Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 248, entübe hasta sayısının da 379 olduğu belirtildi.
BAKAN KOCA: TEST SAYIMIZ 4,5 MİLYONA YAKLAŞTI
Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı.
* Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.