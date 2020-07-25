Hürriyet tarihi İzmit evlerine sahip çıkıyor

İzmit Belediyesi, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihini yansıtan tarihi İzmit evlerinde bakım, onarım ve restore çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda yıllar içerisinde atmosferik koşullardan olumsuz etkilenen Yeşil Konak’ta, Koruma Kurulu onaylı projesinde yer alan teknik detaylara göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosundan (KUDEB) alınan izinle basit onarım çalışmaları başladı.
ASLINA UYGUN OLARAK
İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından, tescilli sivil mimarlık örneği Ferdane Hanım Konağı’nda restore çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı, İzmit Belediyesi tarafından onarımı yapıldıktan kullanıma açılacak. Tescilli sivil mimarlık örneği yapı 21/02/2017 tarih ve 2839 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla aslına uygun olarak restore edilecek.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINARAK
İzmit Belediyesi tarafından 2019 yılında istimlak edilen Akçakoca Mahallesinde bulunan tescilli sivil mimarlık örneği yapının da restore çalışmaları Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilecek. Tarihi yapıların yoğunlukta olduğu Akçakoca Meydanına cephesi olan yapının, yıllar içerisinde bakımsız kalması ve atıl durumda bırakılması karşısında harekete geçen İzmit Belediyesi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak rölöve-restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarını başlattı. Yetkililer, gerekli onayların alındıktan sonra çalışmaların başlayacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.