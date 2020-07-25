Hürriyet tarihi İzmit evlerine sahip çıkıyor

İzmit Belediyesi, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihini yansıtan tarihi İzmit evlerinde bakım, onarım ve restore çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda yıllar içerisinde atmosferik koşullardan olumsuz etkilenen Yeşil Konak’ta, Koruma Kurulu onaylı projesinde yer alan teknik detaylara göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosundan (KUDEB) alınan izinle basit onarım çalışmaları başladı.

ASLINA UYGUN OLARAK

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından, tescilli sivil mimarlık örneği Ferdane Hanım Konağı’nda restore çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı, İzmit Belediyesi tarafından onarımı yapıldıktan kullanıma açılacak. Tescilli sivil mimarlık örneği yapı 21/02/2017 tarih ve 2839 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla aslına uygun olarak restore edilecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINARAK

İzmit Belediyesi tarafından 2019 yılında istimlak edilen Akçakoca Mahallesinde bulunan tescilli sivil mimarlık örneği yapının da restore çalışmaları Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilecek. Tarihi yapıların yoğunlukta olduğu Akçakoca Meydanına cephesi olan yapının, yıllar içerisinde bakımsız kalması ve atıl durumda bırakılması karşısında harekete geçen İzmit Belediyesi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak rölöve-restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarını başlattı. Yetkililer, gerekli onayların alındıktan sonra çalışmaların başlayacağını duyurdu.