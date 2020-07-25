CHP Kocaeli tam kadro kurultayda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Genel Kurultayı için CHP Kocaeli İl Örgütü tam kadro Ankara’ya çıkarma yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Kocaeli’nin 12 ilçe başkanı ve CHP Kocaeli İl Kurultay Delegeleri kurultay için Ankara’da bir araya geldi.

KURULTAY DELEGELERİ ALANDA

Sabah erken saatlerde kurultay alanına gelen CHP Kocaeli, alan girişinde kurulan stantlarda kurultay için imza verdi. CHP Kocaeli İl Kurultay Delegeleri alana girerken, kurultay delegesi olamayan il yöneticileri ve ilçe başkanları dışarıda kurulan bekleme yerine kurulan dev barkovizyondan kongreyi takip etmeye başladı.

CHP İKTİDARI GELECEK

Ankara Bilkent Odeon’da düzenlenen CHP 37. Olağan Genel Kurultayı ile ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Kurultayımızın yapılacağı alana hep birlikte katıldık. Alana sadece kurultay delegelerimiz alınıyor. Diğer arkadaşlarımız kurultayı alanın dışındaki bekleme alanında takip edecekler. Bizler bu kurultayı, iktidara yürüyüş kurultayı olarak adlandırıyoruz. Çünkü hedefimiz iktidar. Kurultayımızın tüm ülkemize herkesi kucaklayan adaletten yana CHP iktidarını getirecek” ifadelerini kullandı.