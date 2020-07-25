Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurtta diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu, Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.