İzmit’te iş yerlerine koronavirüs denetimi

Haziran ayı başı itibari ile başlayan yeni normal hayata dönüş kapsamında, İzmit ilçesindeki denetimler devam ettiriliyor. İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

AVM’LER DENETLENİYOR

Büyükşehir Zabıta ekipleri denetimler kapsamında İzmit ilçesinde AVM’lerdeki iş yerlerini İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile birlikte denetliyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor.

ÇARŞILARDAKİ İŞ YERLERİ DE DENETLENİYOR

Lokanta, pastane, kafe, kahvehane gibi işyerlerinin denetimleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.