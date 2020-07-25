Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Tem 2020 - 11:52- Gündem G: 25 Tem 2020 - 11:55

'Pınar sanki öleceğini hissetti'

Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in en yakın arkadaşı Selver Gül, "Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama 10 gün öncesinden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti" ifadelerini kutladı.
mask

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, evli ve bir çocuk babası olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmişti.Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan soğukkanlı katil, vahşi cinayeti itiraf etmişti. Pınar'ın en yakın arkadaşı Selver Gür'ün sözleri ise yüreklere işledi.

"SANKİ ÖLECEĞİNİ HİSSETTİ"

Sabah'ın haberine göre; Pınar'ın adeta öleceğini hissetmiş gibi kaybolmadan 10 gün önce kendisine doğum günü hediyesi alıp kutladığını anlatan genç kadın şöyle devam etti: "Normalde böyle bir şeyi yapmazdı. Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama önceden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti. Hediye olarak aldığı ayakkabıyı asla giymeyeceğim. Onu anı olarak hep saklayacağım. Pınar okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dönüp kendine ait bir iş yeri açmak istedi. Modaya ve giyim kıyafete düşkündü. Moda evi açmak istiyordu. Son konuşmamız Pınar kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da oldu. Derslerle ilgili konuştuktan sonra sohbetimizi bitti. Durduk yere 'Seni seviyorum Selver' dedi. Canım arkadaşım"

2 BİN SAATLİK TAKİP

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınar Gültekin'e ulaşmak için iğneyle kuyu kazdı. Genç kızı ve katili Cemal Metin Avcı'yı bulmak için yüzün üzerinde görgü tanığını dinlediği ve 2 bin saatlik görüntü izlediği ortaya çıktı

25 Tem 2020 - 11:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! mask
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Hürriyet tarihi İzmit evlerine sahip çıkıyor mask
Hürriyet tarihi İzmit evlerine sahip çıkıyor
Erdoğan: Namaza 350 bin kişi katıldı mask
Erdoğan: Namaza 350 bin kişi katıldı
ADD Lozan Antlaşması'nı andı mask
ADD Lozan Antlaşması'nı andı
Yıldızlı: Gazeteciler sürekli baskı altında mask
Yıldızlı: Gazeteciler sürekli baskı altında
Mustafa Türel, Basın Bayramı’nı kutladı mask
Mustafa Türel, Basın Bayramı’nı kutladı
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Ölü sayısı 5'e yükseldi mask
Ölü sayısı 5'e yükseldi
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor mask
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
Maaşını istedi başından vuruldu! mask
Maaşını istedi başından vuruldu!
Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı mask
Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi mask
Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

GALERİ

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk namaz mask
Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk namaz
FETÖ'den aranan başkomiser teslim oldu mask
FETÖ'den aranan başkomiser teslim oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL