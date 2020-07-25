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25 Tem 2020 - 12:28- Gündem G: 25 Tem 2020 - 12:32

‘’Aklınla 1000 Yaşa’’ nın kazananları belli oldu

17 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasının sonuçları belli oldu.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği geçen yıl yaklaşık 17 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasını sonuçları belli oldu. Kocaeli’de eğitim gören dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yarışmayla, öğrencilerin zekâ oyunlarına ilgisinin arttırılması hedeflendi.

TABLET TELEFON BİLGİSAYARA ALTERNATİF

Yarışmayla tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin tahrip ettiği çocukların, zekâ oyunlarıyla alternatif bularak gelişimlerini olumlu yönde artırmaları amaçlandı.

ONLİNE YAPILDI

Aklınla Bin Yaşa yarışmasının final sınavı etabı pandemi nedeniyle 13 Temmuz saat 13.00 ile 14 Temmuz saat 14.00 arasında online olarak 786 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca final sınavına giren öğrencilere Griceviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu uygulamasının 1 yıllık ücretsiz kullanım kodu hediye edildi.

ÖĞRENCİLERE ROBOTİK SETLER HEDİYE EDİLECEK

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek robotik setler verilecek. Buna göre yarışmada; birinci olan öğrenciye Robotik Set (EV3 Lego Mindstorms Education), ikinci olana Robotik Set (EV3 Lego Mindstorms), üçüncü olana Robotik Set (Lego Wedo 2.00 Temel Set) verilecek. Mansiyon ödülü ise (4. ve 10. arası) Robotik Set (Make Block Mbot Kiti) olarak belirlendi. Aklınla Bin Yaşa Zekâ yarışmasında, süreç içinde öğrencileri hazırlayan ve başarı elde eden öğrencilerin öğretmenlerine de akıl ve zeka oyunları seti hediye edilecek.

DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Yarışma sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması standartlarına göre yapıldı. Ayrıntılı bilgi yönerge kitapçığında katılımcılarla paylaşılabiliyor.

İŞTE SONUÇLAR

Aklınla bin yaşa zeka yarışmasına bu yaklaşık 17 bin öğrenci katıldı. İşte tüm etapları geçip il 10 arasına girip ödül kazananlar.

1. Doruk Can Yıldız - Darıca Servet Çambol İlkokulu

2. Zehra Nur Üstünkol - Kartepe Eşref Uslu İlkokulu

3. Faruk Atik - Amiral Karamürsel İlkokulu

4. Demir Özbal - Gölcük Turgut Özal İlkokulu

5. Kayra Usta - İzmit Bilnet Okulları

6. Azra Sena Çalık - İzmit Hızır Reis İlkokulu

7. Gönül Nisa Koca - Körfez Fatih İlkokulu

8. Bilge Begüm Çetin - Kartepe 17 Ağustos İlkokulu

9. Reyyan Tümer - Darıca Faik Şahenk İlkokulu

10. Sabri Kerem Topuçar - Gölcük Turgut Özal İlkokulu

25 Tem 2020 - 12:28 - Gündem

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