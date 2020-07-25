Büyükakın, Gebze’nin beş köyünde vatandaşla buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinin Mollafenari, Cumaköy, Kadıllı, Ovacık ve Mudarlı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Bir günde beş köyü gezerek vatandaşlarla hasbihal eden ve samimi sohbetlerde bulunan Başkan Büyükakın, kendisine ifade edilen tüm öneri ve istekleri de tek tek dinledi. Ayasofya’nın 86 yıl sonra gerçek hüviyetine kavuşmasından dolayı vatandaşların mutluluklarını ve teşekkürlerini dile getirmesi nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılması aslında birlik ve beraberliğimizin en büyük sonucudur diyen Başkan Büyükakın, “Ayasofya esaret zincirinden kurtulmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle bu esaret zincirleri sökülüp atılmıştır” diyerek cevap verdi.

“ÜRETMEKTEN VE GÜÇLÜ OLMAKTAN BAŞKA BİR ŞANSIMIZ YOKTUR”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekiplerinde katıldığı ziyaretlerde, vatandaşların ve esnafların önerileri bir bir dinlendi. “Çalışan ve gayret eden bir millet olarak, üretmekten ve güçlü olmaktan başka bir şansımız yoktur” diyen Başkan Büyükakın, Gebze’de ki köyleri ziyaretinde muhtarlarla birlikte köylerde ki hizmetlerin son durumunu da sordu. Eksikliklerin giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimatlarda veren Başkan Büyükakın, “Rabbim bu aziz milletin yardımcısıdır. Bizde milletimizin hizmetkarıyız” ifadelerini sarf etti.

“NASİP EDEN RABBİMİZE HAMDEDEDİYORUZ”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Gebze’de ki köyleri gezen ve vatandaşlarla gönülden gönüle edilen sohbetlerde, sağlıktan ulaşıma kadar yapılan her yatırımla geleceğe ışık tutuyoruz diyen Başkan Büyükakın, “Köylerimize büyük önem veriyoruz. Bu noktada ortaya koyduğumuz her yatırımla milletimizin hayır duasını alıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz istiklal ve istikbal mücadelemize karşı bir süredir yeni sınamalara karşı dik ve kararlı dururken, bizlerde Kocaeli’nde vatandaşlarımızın hizmetlerini yapmak için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür ülkemize, şehrimize ve milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Bize bu hizmetleri yapmayı nasip eden Rabbimize bir kez daha hamdedediyoruz” ifadelerini sarf etti.

“VETERİNER HEKİMLİK DESTEĞİ VERDİK”

Tarım ve hayvancılıkta üreticiye destek olduklarını bu konuda ki çalışmaların da artarak devam edeceğini konuk olduğu Gebze’nin köylerinde dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Köylerimizde çiftçilerimizin Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesinin yanında tarımsal sulama temini sağlayan göletlerin yapım ve onarımı çalışmaları yürütüyoruz. Kocaeli’nde tarım ve hayvancılık konularında istatistikî veriler toplanarak veri tabanı oluşturduk. Kentin her yıl güncellenen tarım ve hayvancılık haritasını da hazırladık. Diğer bir taraftan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerimiz modern yetiştiricilik teknikleri, Ar-Ge çalışmaları ile yerinde tarım danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu kapsamda 350 mahallemizde 2500 çiftçimize bitkisel üretim danışmanlık desteği ve 1.500 hayvancılık işletmesine koruyucu veteriner hekimlik desteği verdik” açıklamasını yaptı.

“TARIMIN YOLU TEKNOLOJİYLE KESİŞMEKTEDİR”

“Çiftçi Eğitim Merkezleri Kurularak teknik personellerimiz tarafından uygulamalı eğitimler vermekteyiz” diyerek tarım ve hayvancılığa ne kadar büyük değer verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “350 mahallemizde 4 bin çiftçimize 300 adet tarım ve hayvancılık konularında eğitim verilmiştir. Çiftçilerimiz ile Modern Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri yerinde incelenmesini sağlamaktayız” diye konuştu. Bakanlığımızın çiftçilerimizin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceği, tüketicimizin ve esnafımızın ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebileceği teknoloji platformu Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP), halkımızın hizmetine sunduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, “Türkiye artık tarımda inovasyona inanıyor. Geniş tabanlı tarımın uygulamaların hem ülkemizde hem de şehrimizde yaygınlaşması için yatırım yapılmaktadır. Artık şu nettir, tarımın yolu teknolojiyle kesişmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.