Koronavirüs tedavi merkezinde cinsel istismar!

Hindistan’ın 10 bin yataklı Sardar Patel Korona virüs Tedavi Merkezi’nde 14 yaşındaki bir kızın, koronavirüs hastası 19 yaşındaki bir erkeğin cinsel istismarına uğradığı belirtildi. Kızın durumu ailesine anlattıktan sonra ailesinin polisle temasa geçmesinin ardından şüpheli ve olayı kamerayla kayda aldığı belirtilen kişi belirlendi.
Delhi Emniyet Müdürü Yardımcısı Parvinder Singh, iki şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.