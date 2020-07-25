Koronavirüs tedavi merkezinde cinsel istismar!

Hindistan’ın 10 bin yataklı Sardar Patel Korona virüs Tedavi Merkezi’nde 14 yaşındaki bir kızın, koronavirüs hastası 19 yaşındaki bir erkeğin cinsel istismarına uğradığı belirtildi. Kızın durumu ailesine anlattıktan sonra ailesinin polisle temasa geçmesinin ardından şüpheli ve olayı kamerayla kayda aldığı belirtilen kişi belirlendi.

Delhi Emniyet Müdürü Yardımcısı Parvinder Singh, iki şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacaklarını söyledi.