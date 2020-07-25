Araştırma şirketi AREDA Survey’in yaptığı seçim anketi vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven duyduğunu ortaya koydu. Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açıldığı dün (24 Temmuz) yapılan ve 2 bin 445 kişinin katıldığı ankette katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etti.

YAVAŞ İKİNCİ SIRADA

Katılımcıların yüzde 14,2’si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a oy veririm derken, adı sık sık CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6’da kaldı.

DEMİRTAŞ’IN OYLARI DÜŞÜYOR

2018 seçimlerinde yüzde 8,4 Selahattin Demirtaş ile yin aynı seçimde yüzde 7,29 oy alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verilen destek de eridi. Areda’nın anketine göre katılımcıların yüzde 7,7’si PKK üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a, yüzde 5,8’i ise Akşener’e oy vereceğini beyan etti.

KILIÇDAROĞLU 4,9'DA KALDI

Anket sonuçları katılımcıların sadece yüzde 4,9’u Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini bildirdi. Cumhur ittifakı’nın diğer lideri olan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 3,5’te kaldı.

ALİ BABACAN 0,7 OY ALDI

Ankete katılanların yüzde 0,7’si Ali Babacan’a, yüzde 0,4’ü Ahmet Davutoğlu’na, yüzde 0,1’i ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e oy vereceğini bildirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu tercih edenlerin oranı da yüzde 0,4 oldu.