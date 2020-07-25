Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, D-130 karayolunun Ereğli mevkisinde meydana geldi. Bilal Yurt (46) yönetimindeki 45 ABY 734 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yurt ile çocukları Furkan Yurt (20) ve Miraç Yurt (9) ile ayağına demir saplanan ve araçta sıkışan eşi Zeliha Yurt yaralandı. Kazayı görenler, polisi ve 112 Acil'i aradı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Zeliha Yurt'u sıkıştığı yerden, bacağındaki demir parçasıyla çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Zeliha Yurt ile eşi ve çocukları, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Yaralanan Bilal Yurt'un görevli olduğu Manisa'dan, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandığı, göreve başlamak için Bolu'ya gittiği öğrenildi. Araçta bulunan aileye ait muhabbet kuşu da ekipler tarafından alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, cipin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.