Milli İrade Meydanı Otoparkı’nda altyapı çalışması

Geçtiğimiz hafta Milli İrade Meydanı ücretli otopark olarak hizmet vermeye başlamıştı. İşletme hakkı Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’ne verilen, gelirleri ise Kocaelispor’a aktarılacak olan otoparkın içerisinde altyapı çalışmalarına başlandı. Güvenlik kameraları ve aydınlatma için meydanda kazı çalışmaları gerçekleştirilirken otoparkın bir bölümü hizmet vermeye devam ediyor.

FİYAT TARİFESİ

Otoparkın fiyat tarifesi, günlük fiyat üzerinden uygulanmakla beraber abonelik imkanları da mevcut. Küçük taşıtlarda giriş ücreti gün boyu 5 lira iken büyük taşıtlarda 10 lira. Aylık abonelik imkanlarında ise tarifeler küçük taşıtlar için 100 lira bandında iken büyük taşıtlarda ise 120 lira olarak uygulanmakta

Doğanay YILMAZ