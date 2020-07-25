Milli İrade Meydanı Otoparkı’nda altyapı çalışması

Geçtiğimiz hafta Milli İrade Meydanı ücretli otopark olarak hizmet vermeye başlamıştı. İşletme hakkı Kocaeli Sporu Sevenler Derneği’ne verilen, gelirleri ise Kocaelispor’a aktarılacak olan otoparkın içerisinde altyapı çalışmalarına başlandı. Güvenlik kameraları ve aydınlatma için meydanda kazı çalışmaları gerçekleştirilirken otoparkın bir bölümü hizmet vermeye devam ediyor.
FİYAT TARİFESİ
Otoparkın fiyat tarifesi, günlük fiyat üzerinden uygulanmakla beraber abonelik imkanları da mevcut. Küçük taşıtlarda giriş ücreti gün boyu 5 lira iken büyük taşıtlarda 10 lira. Aylık abonelik imkanlarında ise tarifeler küçük taşıtlar için 100 lira bandında iken büyük taşıtlarda ise 120 lira olarak uygulanmakta
Doğanay YILMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.